Which skyscraper is your favourite? / Какой небоскреб нравится вам больше всего?🔝 . (🇬🇧English in the comment below👇) . Ну что ж, пора раскрыть так и оставшуюсь неразгаданной тайну моего местоположения из предыдущей публикации, показав главную достопримечательность этого города😎 . Узнали? Да! Это Тайпей и его одноименный символ – небоскреб #Тайпей101, который в 2004 году был признан самым высоким зданием в мире ☝️. А сейчас занимает почетное 4е место в Азии, опережая в списке знаменитые башни Петронас . Впечатляет, что это единственное здание такого масштаба, построенное на территории постоянных землетрясений и сильнейших ветров😰. Как же инженеры решились воплотить такую опасную идею? Отвечу . Для того чтобы небоскреб не рухнул во время очередного природного катаклизма, он был оснащен гигантским маятником весом аж в 800 тонн 🙆‍♀️(!). Простыми словами, если здание будет подвержено колебаниям, маятник начнет раскачиваться, погашая инерцию, а здание останется неподвижным👌 . Интересно, что будучи созданным по суперсовременным технологиям, Тайпей101 вобрал в себя множество традиций востока🏮. Так, планировка интерьера полностью основана на учении Фэн-шуй, а в архитектуре здания постоянно встречается цифра 8, обладающая магической силой 🔮 и в культуре Китая обозначающая удачу, богатство и процветание. . О том, откуда открывается лучший вид на башню – в следующей публикации😎. А между тем, может, кто-нибудь знает, почему в названии небоскреба число 101, если всего в здании 106 этажей?🤔😉 . . . #dashatravelsto #dashatravelstotaipei #travel #taipei #taiwan #beautifuldestination #onedaytrip #instatrip #instagood #instapassport #instablog #traveltheworld #travelinladies #girlsaroundtheworld #girlsthatwander #ladiesgoneglobal #womenwhoexplore #picoftheday #skyscraper #taipei101 #инстаграм #путешествия #вокругсвета #тайвань #тайпей #тайбэй #тайпей101

