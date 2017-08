Desde Bondi a Bellas o desde Noosa a Cable, Australia es mundialmente reconocida por sus playas. Pero mucho menos conocida es la influencia que la playa ha tenido en el inglés australiano. Si alguien le dice, por ejemplo, "put on your cossies and thongs", "grab the esky" o "watch out for any Noahs", seguramente lo perdonarán al ver su cara de desconcierto, aun cuando usted sea perfectamente fluido en inglés.