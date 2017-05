Un usuario contó otra experiencia sorprendente que le ocurrió en Río de Janeiro en un micro: "Escuché el sonido de monedas cayendo a mis pies y vi a un hombre al lado mío agachándose, y me agarró muy fuerte del tobillo. Traté de sacármelo de encima pero no pude. me irrité y le grité para que me suelte y de golpe me soltó y se paró en un ángulo en el que no podía verle el rostro. Estaba tan aliviado que no me di cuenta hasta que me bajé del micro que mi dinero había desaparecido".