Algunos estudios muestran que las personas que beben gaseosas dietéticas tienden a sobrecompensar y consumir más calorías que de otro modo no, mientras que otras investigaciones sugieren que los productos químicos en la soda dietaria pueden alterar las bacterias gastrointestinales y hacer que las personas sean más propensas a ganar peso. "Si bien puede no tener azúcar, no es una opción saludable para el corazón", dijo Druz.