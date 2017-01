"Es fundamental el consumo adecuado de calorías, tanto para el funcionamiento del organismo como para la comodidad física que se logra con un peso adecuado. Las personas también necesitan salud mental y no vivir obsesionadas por los alimentos. La educación alimentaria es necesaria desde pequeños, con eso se logra incorporar hábitos saludables, se aprende a comer la cantidad justa y se aprende a no confundir el hambre con emociones, comer es algo natural, por lo que no podemos hacer de ese acto algo tan artificial", finalizó Ferrero.