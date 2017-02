Con el correr de los años el amigable can se hizo querer por muchos quienes observaban conmovidos su espera, gendarmes que patrullaban el anden lo adoptaron como un compañero más de su rutina diaria. No obstante, otro lazo entrañable se tejía, Angel y Rabito, otro perro que adoptó la estación de tren como su hogar, eran inseparables.

Pero las últimas semanas no fueron muy sencillas ya que los gendarmes fueron trasladados a otra sección y su mejor amigo Rabito falleció repentinamente.