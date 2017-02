"Aunque las mascotas no comprendan por completo ni respondan verbalmente, el grado de confianza que se alcanza con ellas no es menor si se le compara con el desarrollado con los hermanos y hermanas", dijo Cassels. Y agregó: "El hecho de que las mascotas no puedan comprender o responder verbalmente puede incluso ser algo positivo, ya que significa que no nos están juzgando". Esto explicaría por qué algunos niños, por ejemplo, no pueden leer en voz alta frente a otras personas pero si frente a un animal.