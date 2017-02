Pero Felipe la recibió con los brazos abiertos. "La conexión fue hermosa desde el primer momento. Al principio Felipe no entendía cómo Nala podía ayudarlo, pero cuando empezó a ver qué podía hacer con ella se empezó a enganchar" dijo la madre. Esta amistad entre Felipe y Nala, sin embargo, debió superar algunos pequeños y grandes desafíos. Ni bien conoció a su perra, por ejemplo, Felipe no sabía cómo darle órdenes y para los perros guía, el tono de voz de su dueño es clave. El de Felipe todavía era plano y monótono, por eso Nala no entendía qué se esperaba de ella. Con mucho trabajo se logró que Felipe impostase su voz para comunicarse.