Elle m'attendait pendue à un cintre dans le vent au marché du Cap Ferret, la veste vintage Saint Laurent, en satin. On a des rendez-vous mystérieux avec les frusques. Ils nous attendent plein d'espoir, peut-être. Et nous guettent de loin, de si loin, avec les mots muets de habits et des souvenirs. It means : #saintlaurentrivegauche pink jacket. I you want to steal it from me don't even PINK about it ! #fonelleamisça

A post shared by SophieFontanel (@sophiefontanel) on Aug 28, 2017 at 3:04am PDT