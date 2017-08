Oscar Colombo, embajador de L'Oréal Professionnel a cargo de uno de los centros de especialización más importantes del país, también sufrió un incidente similar. "Se me ocurrió hacerle un color rubio a mi hermana. Tenía 15 años y como todo peluquero creía que ya me las sabía todas, el resultado fue atroz, pasamos de un castaño a un rubio platinado casi blanco, su marido casi me mata cuando la vio. Pero tuvimos la suerte de que era carnaval. Después de tantos años de carrera sigo aprendiendo y es un consejo que siempre les doy a todos los apasionados por esta maravillosa industria, ¡siempre hay algo para aprender, siempre sigan capacitándose!", resaltó el especialista.