-Yo quería ser pintora y eso me ha llevado a que me guste mucho lo gráfico. Para mí es muy fácil hacer telas, sábanas, cuadernos, estampados… hago miles y miles de estampados: no me cansaría nunca de hacerlos. Pero, como soy hija de arquitectos, me encantan los volúmenes. La mujer le tiene mucho miedo al volumen, pero a mí me encantan los trajes así. Y el próximo desfile que haré, esto aún no se lo he contado a nadie, es sobre volúmenes.