Sex and the City fue una serie que marcó un antes y un después en la historia de la televisión al introducir al mundo de la moda como un protagonista más. Los inolvidables looks que vestían Carrie Bradshaw, Charlotte York, Samantha Jones y Miranda Hobbes con las mejores firmas de lujo como Louis Vuitton, Chanel, Valentino fueron elegidos por la destacada estilista Patricia Field. Y, en su momento, marcaron tendencia a lo largo del mundo.