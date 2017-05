En paralelo – antes de terminar de grabar- fue convocado por los hermanos con Wachowski- para convertirse en el ícono gay del momento: Lito Rodríguez, un actor mexicano con una vida paralela que hace lo imposible por esconder su homosexualidad, hasta que ya no pudo más. Su historia ha sido de las que más repercutió en el público rompiendo los moldes de la narrativa sexual. "Sense8 tiene un público global, habla de muchas personas y culturas, llegar a Corea y ver que la gente ha conectado con tu personaje… Lito, debido a esta necesidad que tiene de ser fiel a sí mismo, de tener libertad, conecta con muchas personas. No sólo porque sean o no homosexuales, sino porque hay demasiadas culturas y países en los que no te puedes expresar como realmente deseas", resaltó al medio español El Mundo.