Mi llave maestra es la actuación, a lo que me dedico. El arte en general, la música también, me desconecta, me hace sentir feliz. Siento que le encuentro un sentido a la vida. Un poco hablando de todo lo que estábamos mencionando. Creo que la llave maestra en mi vida es eso, es el teatro, es la música. Siento que me hacen feliz, me llenan el alma, siento que no sirvo para otra cosa.