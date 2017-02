Zendaya es tal vez la renegada de la belleza más joven que jamás se haya conocido. En su adolescencia, saltó a la fama gracias a su papel en la serie Shake It Up de Disney Channel y hoy, con 20 años, es la dueña de todas los halagos en cada red carpet. Con un estilo fresco y unos rasgos sumamente exóticos, sus looks están en la mira de todos los amantes de la moda.