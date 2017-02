En este marco y a poco días del comienzo de New York Fashion Week,- una de las citas más importantes de la industria- la Model Alliance reunió el testimonio de un grupo de 70 mujeres que denuncian la presión que sufren con respecto al peso a la hora de subirse a la pasarela.

"Nunca me voy a olvidar estar frente a mis bookers en París, con 18 años 1.80 de altura y 52 kilos, cuando me dijeron que tenía que perder algunos centímetros de la cadera.Mire y ya veía como se me asomban los huesos. Jamás olvidaré que estuve internada luego de una intoxicación que llevó a mi cuerpo al estado de cetosis", esas fueron las duras palabras de la modelo Audra Callo días antes del evento de la moda.