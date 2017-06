Los consumidores están ansiosos por conseguir un servicio al cliente mejorado. Hoy el 42% de los utiliza asistentes digitales para facilitar sus vidas cotidianas. Ese número sube a 72% entre ejecutivos de negocios y 53% entre millennials. Más del 40% de los ejecutivos de negocios usan sus asistentes digitales durante todo el día, reportando el uso mientras conducen, viajan o trabajan. Los principales beneficios de los asistentes digitales son utilitarios (es decir, "me ahorra tiempo", "me ayuda a hacer las cosas" y "me recuerda los eventos del calendario").