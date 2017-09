Aunque es posible que los planes de una pareja cambien en el futuro, es importante disfrutar durante los años en los que todavía no están listos para tener hijos, ya que uno de los estudios sociales más extensos de Gran Bretaña revela que es mejor no tener hijos si se quiere ser lo más feliz posible. Es más, las personas que no tienen hijos están más satisfechas con sus relaciones sentimentales y tienen más probabilidades de sentirse valoradas por su pareja.