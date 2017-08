Los compañeros sexuales apagados no presentan ningún interés. La iniciativa es escasa y el aburrimiento prevalece. Las personalidades que se obsesionan porque el sexo sea lo más efectivo posible estarán más abiertos a las experiencias novedosas si sus parejas no se acomodan a lo que ellos quieren y no se intimidan al exigir cambios en la relación. Esta "rutinización" del sexo puede ser un arma negativa, ya que el deseo y el placer, en el universo de las ganas, es vital para que las relaciones sexuales sean exitosas.