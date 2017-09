Y agregó: "El artículo en el que se basa no tiene primacía sobre la constitucional nacional que pone el gobierno a los representantes debidamente elegidos. La educación pública es responsabilidad del gobierno, no es del pueblo. Lo lógico es que las decisiones gubernamentales en materia de educación las tome el gobierno. No podemos prescindir del sentido común para analizar las leyes. Ese artículo no está reglamentado y no se puede superponer a los Tratados Internacionales ni la Constitución Nacional", concluyó el experto.