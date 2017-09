"También fuimos a hablar con los chicos que estaban en el colegio y nos invitaron a la asamblea que hacían el lunes pero no nos permitieron entrar. Las autoridades son nuevas y evidentemente no saben cómo manejarse. Si bien la rectora voto por el sí a la toma, hoy por hoy no la dejan ingresar al colegio y ella pareciera que mucho no se ocupa", cuestionó. Al igual que Marcela y Miriam (del Pellegrini), Laura puso en duda el sistema de votación. "Si 150 alumnos votaron SI a la toma, ¿ por qué sólo hay 30 alumnos tomando de día y seis de noche?. Que vayan los 150 a tomar. Es una locura esto. Y mi hijo me contó que el día de la votación votaron dos veces.", denunció. "Se votaron varias veces y muchos no votaron. A él le dijeron que tenían que volver a votar y le preguntaron por qué había votado él por el NO y lo hicieron volver a votar. Es raro", prosiguió.