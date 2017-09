Edificó su imperio fabricando colecciones de temporada y vestuarios completos para la más alta alcurnia de la población californiana. Tres años después de la apertura de su local, lanzó su primer y más exclusivo perfume de hombre con una botella de cristal diseñada por el propio Bijan y fabricada por Baccarat de París, Francia: costaba tres mil dólares. Inmediatamente empezó a acumular premios y distinciones: el Honorary Citizens Award y la llave de la ciudad de Florencia, Italia, en 1983; el galardón a la mejor fragancia y al mejor diseño de empaque del año en 1987 por parte de The Fragrance Foundation; en 1993 el alcalde de la ciudad de Los Ángeles, Tom Bradley, le otorgó el Mayor's Certificate of Appreciation (Certificado de Apreciación del Alcalde); en 2009 The House of Bijan fue reconocida con el The Leadership Honor Roll (Lista de Honor de Liderazgo) por el Presidente George H.W. Bush; al año siguiente Bijan recibió el reconocimiento del gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, por su excelencia en diseño de moda, y la llave de la ciudad de Beverly Hills por el alcalde Jimmy Delshad.