En campaña, sus intervenciones mediáticas no cesan. A riesgo de la farandulización pero rehén de la lógica televisiva, el político es arrojado a los medios de comunicación y a la exposición social con un entrenamiento en oratoria, vestimenta y desenvolvimiento. Previo a las PASO 2017, Infobae consultó a expertos para desentrañar el lenguaje verbal y no verbal de los principales candidatos. Lo que mira y no se ve, lo que se escucha y no se oye de las figuras más destacadas de las elecciones legislativas.