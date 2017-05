El paso siguiente es construir la marca del candidato. Una marca que no se construye en cuestión de días. "Requiere de tiempo, de consistencia, claridad y sobre todo de mucha constancia para ser creíble en el electorado", señaló Daniel Gutiérrez, director de la carrera de Publicidad en la USAL y presidente de la ‎Asociación Argentina de Marketing Político. "La combinación de imagen sólida, comunicación y oratoria efectiva hace de un candidato un político que perdura en el tiempo. La creación de marca nos obliga la diferenciación a tal punto que lo que no se identifica no se elige", continuó.