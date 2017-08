Tinder es sin lugar a dudas una de la aplicaciones para encontrar pareja más popular en los últimos años. Según cifra bindadas por infotechnology.com, esta arrasadora app vio en Argentina más de 2,5 millones de matches (coincidencias entre personas que se gustan entre sí) y cada día varios usuarios adeptos le dan "me gusta" o "no me gusta" a más de 50 millones de perfiles activos de la red. De esta manera, Argentina se ubica como el segundo país de la región en utilizar la aplicación detrás de Brasil, uno de los mayores mercados de Tinder, junto a Estados Unidos, Inglaterra, Francia y Canadá. Sin embargo, un nuevo estudio confirmaría que los usuarios de esta aplicación tienden a tener una baja autoestima en comparación con quienes no la utilizan con periodicidad.