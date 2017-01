-No, yo no quería casarme. Yo no creo en el casamiento. Mis padres estaban separados, los padres de mis amigos también. Yo no fui botín de guerra, pero mis amiguitos sí. Entonces eso me creó una cosa así de rechazo con el matrimonio. Unos amigos míos que me vinieron a visitar del exterior me dijeron: "María, vos naciste antes de tiempo. La juventud hoy vive con las reglas que vos habías puesto para tu vida y que las cumpliste, rompiendo todos los cánones, ¿no? Así que naciste antes de tiempo". Porque ahora los jóvenes no se casan, tienen casas separadas, se encuentran, van a veranear juntos, deciden tener hijos o no. En fin, es una cosa totalmente diferente a los años de mi juventud. Y es muy divertido porque Borges me decía que yo era la primera prisionera de la libertad, porque para seguir mis ideas era capaz de cortarlo a él de mi vida.