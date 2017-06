Allí vivió Araz Hadjian, argentina, patagónica por adopción, de origen armenio nacida en Alepo, Siria. Compartió momentos con gente desposeída de todo, que tenía lo que llevaba puesto, que soñaba con huir o con volver, con dejar de vivir la realidad que le tocaba. Una foto de su lente retrató el panorama. Una tela pintada con letras rojas decía en un inglés precario "we want to life like another people in the world", la traducción intencionada de "queremos vivir como otras personas en el mundo".