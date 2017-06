"No me cabrees, porque no te gustaría verme enfadado". Bruce Banner, se convierte en Hulk "sin pensarlo" (como habitualmente accionan los arianos), salta a una zanja para salvar a otra persona de la explosión de una bomba de rayos gamma recibiendo en su cuerpo toda la radiación . Este superhéroe muestra que a veces, aun siendo muy inteligentes, en el medio del estrés las personas pueden quedar a merced de las emociones, especialmente de la ira y transformarse de manera radical.