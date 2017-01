El Tigre necesita volver tras pasar un duro trance en el año del mono: retornar al ocio creativo para mantener cerca a la manada compartiendo juegos, travesuras y rock and roll. Durante el período del gallo, concretará proyectos que tenía stand by, postergados, encajonados y sin futuro en lo inmediato. Podrá reconciliarse con sus zonas erróneas, sus íntimos enemigos y sus parientes cercanos. Fluir, soltar y no manipular son las expresiones del Tigre en 2017, año en el que deberá confiar en la verdad interior, en reformular su existencia y en mejorar las relaciones con el prójimo. Aceptará límites y puntos vulnerables. Serán tiempos de compromisos más estables y duraderos, y de reconciliación. El tigre volverá a practicar deporte, yoga, esgrima, pilates, fitness, y sobre todo el kamasutra, el tantra, y el tao del amor y del sexo.