La lucha comenzó mucho tiempo antes. Quizá sin darse cuenta, cuando a sus 10 años decidió abandonar el hockey por no estar cómoda con su cuerpo. "Dejé de jugar porque ya no sentía hacer deporte con los nenes. Jugaba muy bien. Yo nunca me sentí nene y no estaba cómoda, así que dejé durante muchísimos años. Retomé en 2012 cuando volví a vivir con mi pareja un año en Chubut. Un año más tarde me dieron el nuevo documento de identidad", explicó a Infobae.