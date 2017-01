"Yo no reniego de la palabra prostituta. Sí para mucha gente esa palabra tiene una connotación negativa de la cual cuesta despegarse. Y no solo quienes somos trabajadoras sexuales por elección, sino aquellas que también trabajan pero están obligadas y no quieren. Este término lo posiciona ante otras posturas. Ser trabajadora sexual también abarca otras cuestiones. Yo también soy actriz porno y es un término con el que me siento cómoda".