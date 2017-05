– Pipi Piazzolla: Me vinculé con la batería recién en mi adolescencia y como es de esperar, empecé tocando rock como cualquiera. Un día me topé con la posibilidad de hacer un trabajo semi profesional en el cual tenía que leer unas partituras y no puede hacerlo, la verdad me trataron tan mal que casi dejo la música. Antes de tomar esta drástica decisión, vi en una revista un curso en Estados Unidos para perfeccionarse, entre idas y vuelta quedé seleccionado y volví con bastos conocimientos que, sin dudas, me sirvieron en mi carrera profesional. Mi familia me apoyó mucho ya que mi viejo tuvo que hipotecar la casa para que pueda ir a estudiar al exterior.