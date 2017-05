Aunque parece inesperado que el sentido del humor sea tan popular en este horario, cerca de las 6 de la mañana, es 34 % más probable que los miembros de Netflix vean comedias en comparación con el resto del día. Los usuarios prefieren despertar con risas gracias a personajes como Dev Shah (Master of None), Chandler Bing (Friends) y Charlie Harper (Two and a Half Men), por mencionar algunos.