La competencia en la industria del streaming se está intensificando y el contenido original es la pieza clave y diferenciadora a la que se están avocando los mayores jugadores del mercado, desde Amazon con "Mozart in the Jungle" y "Transparent", Hulu con "11.22.63" y su anticipada adaptación de la obra de Margaret Atwood "The Handmaid's Tale", hasta Netflix, con series como "House of Cards", "Sense8" y "The OA".