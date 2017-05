The Weeknd ya era un gran y estrambótico artista, que cautivaba la atención con su extraño peinado de rastas que le daba varios centímetros más de altura. Pero el éxito comercial todavía no llegaba. Wendy Goldstein, vicepresidenta de la discográfica Republic Records, fue quien lo asesoró en su camino y lo hizo despegar. Abel aparecía en la banda sonora del film Los Juegos del Hambre: En llamas, en el hit Elastic Heart de Sia, participó en una remezcla del sencillo de Beyoncé Drunk in Love, lanzó en 2014 Earned It, la banda sonora de la película Cincuenta Sombras de Grey y, en septiembre de 2014, cantó a dúo con Ariana Grande el éxito Love Me Harder.