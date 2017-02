Sia, el misterio de la famosa artista "sin cara" que odia ser famosa

La cantante y compositora australiana desde 2013 oculta su rostro con una peluca. No revela su identidad en las redes sociales, no aparece en la portada de sus discos o videoclips, no sale en televisión. La historia de la gran hitmaker del pop a la que la fama la llevó a las drogas y al intento de suicidio