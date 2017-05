Paredes de un celeste desvaído, unos pocos muebles desvencijados, y un camastro que empezaba a flotar. Y allí, una mujer vieja, quebrada, de pelo desgreñado, que había logrado ponerse de pie. Su pierna izquierda alertó a mis ojos: la muerte ya había entrado, "encaramada sobre altos coturnos, envuelta en encerada tela negra", como la describió Jean Cocteau en El águila de dos cabezas. La mujer no me miró, y no me atreví a hablarle, porque -acaso su último acto- trataba, desesperada, de salvar algo que tenía entre las manos alzándolo hasta una repisa urdida con los restos de un cajón. Tenía yo menos de treinta años, hábitos de buen lector, y ojos de láser. Me bastó fijarlos. Lo que tenía entre las manos, lo que intentaba salvar de las aguas antes de morir, era una inconfundible edición de Aguilar. De aquellos libros encuadernados en cuero que a los dieciocho años compré en dolorosas cuotas con mis primeros sueldos. Eran las Obras Completas de William Shakespeare.