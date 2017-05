Otro punto gira en torno a la prevención sexual. Sandra Vázquez, médica especialista en Ginecología Infanto-Juvenil, opinó: "Tenemos una ley de educación sexual desde hace más de 10 años y no la estamos pudiendo aprovechar y cumplir en todas sus posibilidades. El embarazo no oportuno en esta etapa de la vida es una realidad. Nuestro país tiene tasas similares a países mucho menos desarrollados. Y casi la mitad de las adolescentes cuando se le pregunta por el nacimiento del bebé, todas dicen que hubieran preferido no quedar embarazadas o por lo menos postergar el nacimiento".