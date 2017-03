"No siempre fui gastronómica: fui desde librera, cantante, música, pasé por la actuación, soy mamá… Pero entré al mundo gastronómico porque me gusta darle de comer a la gente. Me da placer ver a gente disfrutando. Creo que en realidad es una industria del entretenimiento. Mis lugares son los lugares a los que a mí me gustaría ir", aseguró Scheuer en diálogo con Infobae.