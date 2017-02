Gabriela integra el equipo del observatorio y fue su dedicación de hace más de 20 años en la materia la que la impulsó a lograr uno de los hallazgos más reveladores en el mundo de la ciencia. "Tenemos una información que antes no podíamos tener de otra manera acerca de objetos oscuros, objetos que probablemente no emiten ondas electromagnéticas, ondas visibles que podemos ver con telescopios, pero que sí emiten ondas gravitacionales, estas 'arruguitas' del espacio-tiempo", explicó con detalle la reconocida científica a Infobae. "Estos sistemas que hemos visto son de agujeros negros que se llaman 'negros' justamente porque no emiten ondas electromagnéticas pero las podemos ver con ondas gravitacionales. Estamos viendo el lado oscuro del universo, un lado desconocido hasta ahora".