Para los expertos, no hay nada de qué preocuparse si el llanto no se extiende mucho más allá de ese momento. Sin embargo, si la tristeza continúa o la persona sigue sintiéndose mal, vale la pena averiguar de qué se trata realmente, especialmente si está afectando a la pareja. Consultar a un profesional, por ejemplo, es una buena opción. Si esto en cambio no sucede, es saludable comprender que es una reacción normal.