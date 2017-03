En la pantalla chica, por otro lado, la Era Dorada de la televisión trajo aparejada una seguidilla de personajes femeninos que logran los mejores ratings de la TV. Claire Danes en "Homeland", la ganadora del Oscar Viola Davis en "How to Get Away with Murder", Julianna Margulies en "The Good Wife", Kerry Washington en "Scandal" y Julia Louis-Dreyfus en "Veep" son tan sólo algunas de las actrices que encabezaron producciones exitosas en los últimos años.