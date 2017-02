Más allá de sus miles de interesados, Egger aún permanece soltera. En sus pocas más de 20 citas concretadas gracias a Tinder, no logró encontrar el hombre ideal. A su vez, también es demasiado exigente a la hora de responder los mensajes: "Lo siento, pero esto se me fue de las manos. No puedo seguir contestando a todo el mundo. Solo lo hago si tu mensaje es súper interesante. Espero que lo entiendas", expresó.