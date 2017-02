–Esta profesión es igual a incertidumbre. Si no abrazás la incertidumbre no podés estar en esta profesión. Yo tengo gente amiga que si la pusieran en las circunstancias en las que uno vive en dos meses se mueren, porque es completamente arbitraria, no sabés nunca dónde estás parado. Lo que la gente no se da cuenta es que los que creen que están seguros también están en la incertidumbre y tampoco saben dónde están parados. No te voy a decir que cuando termina un trabajo no te agarra un nudo en el estómago porque es como '¿y ahora qué sigue?'. Sí, que nos pasa eso, por supuesto, pero también la incertidumbre es igual a libertad. Cuando uno está muy encuadrado en cómo va a vivir su día de mañana o su mes próximo o su año próximo está como con anteojeras, va en esa sola dirección. La incertidumbre, que te asusta horriblemente, te quita las anteojeras y te hace ver que hay muchas más posibilidades. Y la necesidad te hace ver más posibilidades y te hace ser más creativo. Tampoco voy a decirte que no me asusta o no me angustia, pero me angustiaría mucho más estar segura.