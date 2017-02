"En mayo de 1935, mientras me bañaba en el arroyo Las Garzas, cerca de Venado Tuerto, vi sobre la costa una especie de bóveda escondida. Me acerqué y encontré tres cofres. Pensé que contenían algo de mucho valor, no dije nada, y a la noche me los llevé a casa. Los abrí. Guardaban una fabulosa colección de joyas y monedas. Las esmeraldas y los brillantes pesaban cerca de setenta kilos, y no menos las monedas. Creí que era el tesoro de Pancho Sierra, un famoso curandero y espiritista que anduvo por la zona, y muy rico".