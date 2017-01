Llegué al Cairo de noche y me alojé en un hotel de medio pelo cuyo nombre no recuerdo. Sí, en cambio, el ruido asmático del ascensor: módica e ineludible tortura. Abrí las valijas, acomodé ropa, máquina de escribir y cámaras fotográficas en su orden lógico, y pasada la medianoche me dispuse a una ducha salvífica y a una afeitada al ras: nunca adherí a barbas y bigotes, salvo en casos extremos e inevitables. Envuelto en una rústica bata provista por el hotel, enfrenté –primer paso– el espejo del botiquín.