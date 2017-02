"Es evidente que el Obelisco no es la playa entonces lo natural se vuelve patético y los que miran, cavernícolas" aseguró Labarca en diálogo con Infobae. "De todas maneras, no creo que haya sido un episodio menor. Lo sucedido con las mujeres en las playas de Necochea con la policía, fue violento e indignante y el operativo montado fue absolutamente desmesurado. Me gusta observar mujeres que pueden disfrutar de su cuerpo en total libertad en una playa. ¿Por qué inquieta tanto una mujer tomando sol sin corpiño? ¿A quién puede molestar?"