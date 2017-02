"¿Por qué el hombre puede mostrar el pecho y nosotras no? Las tetas no son genitales. Es parte de nuestra naturaleza. No tenemos por qué ocultarlas", sostienen varias de las entrevistadas cuando ya la marcha llega a su punto cúlmine. Entre las ya muchas mujeres que muestran sus pechos, los hombres que apoyan, los numerosos curiosos y los medios de comunicación, el espacio para circular se reduce. La decisión es cortar la calle. Carlos Pellegrini y Corrientes.