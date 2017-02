— Se perdió y lo recuperé. En realidad ese loro entró por la ventana, se paró arriba de mi cabeza, yo creí que era un enviado casi del Espíritu Santo que me iba a traer suerte. Lo tuve muchos años y un día se quedó la jaula en la terraza mal cerrada y se voló. Entré en una depresión absolutamente profunda y empecé a hacer esos tremendos afiches en primera persona: "No estoy" o "Mi dueña está sufriendo", esas cosas. Tuvo toda una prensa el loro increíble. Fui a lo de Portal. Aparte era un loro, un cotorro barranquero que hay 200 millones, son plaga. Con uno de esos afiches una persona que se llama Carlos González, me llamó en navidad, habían pasado dos meses, y me dijo: "Mirá, yo encontré un loro, si es el tuyo te lo devuelvo porque me da la sensación que es muy importante para vos". Fui y era mi loro, estaba con una emoción que me temblaba el cigarrillo. El loro vino, se me puso en la mano y lo recuperé. Era como recuperar una aguja en un pajar.