Una vez fui almorzar con ella por el Bicentenario. Le gustaron mis anteojos y me dijo: "¡Qué lindos anteojos tenes!". Le dije que me los había comprado en Miami y me pidió probarlos. Me preguntó: "¿Qué tal me quedan?. "Divinos", respondí. Entonces me dijo: "¿Me los regalás?". ¡Por supuesto que le dije que no! "Conmigo podes contar con todo menos con dos cosas: primero con mi voto porque soy uruguayo y nunca me hice ciudadano argentino, así que no voto. Y segundo…¡estos anteojos me costaron un huevo, vos tenés mucha más plata que yo y te podes comprar la colección entera, así que no te los voy a regalar! Me costaron 250 dólares, que para vos debe ser un vuelto". En vez de enojarse le cayó bien, como es bipolar.